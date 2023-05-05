Губернатор Бали заявил о готовности ввести квоты для туристов
Губернатор острова Бали Ваян Костер заявил о готовности ввести систему квот для иностранных туристов. Об этом в пятницу сообщил портал detik.
"Мы больше не будем приветствовать массовый туризм. Мы ограничим [количество туристов], внедрив систему квот", - приводит портал слова губернатора.
Костер объяснил, что одна из возможных систем квот требует, чтобы иностранцы регистрировались за год до запланированного визита на Бали и ждали своей очереди на въезд.
"Если будет квота, то людям придется стоять в очереди. Те, кто хочет приехать в следующем году, должны будут регистрироваться прямо сейчас. Это система, которую мы хотим применить", - заявил губернатор.
Костер назвал главной причиной введения квот поведение иностранных туристов, сообщает портал. "Сейчас возникло новое явление, когда ряд туристов, в основном из России, творят безобразия, хулиганят", - приводит портал слова губернатора.