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Губернатор Бали заявил о готовности ввести квоты для туристов

Губернатор острова Бали Ваян Костер заявил о готовности ввести систему квот для иностранных туристов. Об этом в пятницу сообщил портал detik.

Губернатор Бали заявил о готовности ввести квоты для туристов
© Unsplash

"Мы больше не будем приветствовать массовый туризм. Мы ограничим [количество туристов], внедрив систему квот", - приводит портал слова губернатора.

Костер объяснил, что одна из возможных систем квот требует, чтобы иностранцы регистрировались за год до запланированного визита на Бали и ждали своей очереди на въезд.

"Если будет квота, то людям придется стоять в очереди. Те, кто хочет приехать в следующем году, должны будут регистрироваться прямо сейчас. Это система, которую мы хотим применить", - заявил губернатор.

Костер назвал главной причиной введения квот поведение иностранных туристов, сообщает портал. "Сейчас возникло новое явление, когда ряд туристов, в основном из России, творят безобразия, хулиганят", - приводит портал слова губернатора.

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