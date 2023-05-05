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Стало известно о главном правиле хорошего путешествия

О главном правиле хорошего путешествия высказалась в интервью «Мосленте» создатель туров по России и энтузиаст турбизнеса Марина Старчикова. По ее мнению, это хорошее настроение.

Стало известно о главном правиле хорошего путешествия
© Мослента

Специалист рекомендует отправляться в поездку открытыми и счастливыми. Это, по ее словам, сделает любое путешествие волшебным.

Кроме того, Старчикова советует заранее изучать гастрономические особенности места, куда планирует отправиться человек.

«Любое путешествие должно быть, в первую очередь, вкусным», — пояснила она.

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