Стало известно о главном правиле хорошего путешествия

О главном правиле хорошего путешествия высказалась в интервью «Мосленте» создатель туров по России и энтузиаст турбизнеса Марина Старчикова. По ее мнению, это хорошее настроение.

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Специалист рекомендует отправляться в поездку открытыми и счастливыми. Это, по ее словам, сделает любое путешествие волшебным.

Кроме того, Старчикова советует заранее изучать гастрономические особенности места, куда планирует отправиться человек.