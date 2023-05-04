Туристы считают, что Архыз сможет обогнать Куршевель только по цене

Экс-министр сельского хозяйства Александр Ткачев впервые публично высказался о будущем горнолыжного курорта «Архыз», который недавно выкупила его компания. На полях первого Кавказского инвестиционного форума он заверил, что скоро это место станет новым Куршевелем. В планах превратить курорт в самую лучшую горнолыжку в России.

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Но для этого нужно кое-что изменить. В первую очередь, по мнению экс-чиновника, Архызу нужен новый аэропорт в Черкесске. Построить его Ткачёв предложил премьер-министру Михаилу Мишустину. Тогда курорт станет более доступным – у туристов дорога от воздушной гавани до склонов будет занимать около часа. Сейчас же все летят через Минводы и потом добираются на автомобиле по 3–4 часа.

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Для транспортной доступности Ткачёв предложил главе кабмина построить ещё и автотрассу Кисловодск – Красная Поляна. Трасса 270 км. Все это в перспективе позволит принимать по 4 млн туристов в год. Ну а сама дорога выйдет ещё и к Красной Поляне, которая, по совпадению, также принадлежит компании, связанной с экс-министром.

Сравнение курорта на Кавказе с Куршевелем пришлось по вкусу далеко не всем. Часть подписчиков телеграм-канала «Крыша ТурДома» считает, что эпоха популярности французского местечка, являвшегося синонимом успешности и богатства, уже прошла. Да и посещали его разве что чиновники да другие очень обеспеченные россияне. Для большинства наших туристов сервис и уровень трасс там неведом.

Участники обсуждения уверены, что замахнуться на лавры французского курорта не удастся:

«Мы бываем в Архызе постоянно – никогда он не станет Куршевелем. Там уже понастроили все так тяп-ляп, что и дороги негде проложить в поселке». Один критерий, по которому кавказский курорт сможет опередить иностранцев, туристы все же нашли: «Ну раз сказали, то точно всех обгоним, но только по цене».

Любители горнолыжек уверены, что одним аэропортом и автодорогой успешного курорта не построишь. Трассы, сервис, условия проживания не менее важны. «57 км трасс, которые хотят сделать, – это курам на смех. В одной "Розе Хутор" в 2 раза больше, а рядом ещё три курорта», – напоминают любители горных лыж.