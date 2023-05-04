Авиакомпания Air Moldova планирует возобновить полеты с середины мая

С 15 мая молдавская авиакомпания Air Moldova хочет возобновить полеты после решения своих финансовых проблем.

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Авиаперевозчик рассказал об этом на своей странице в Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Со 2 мая все рейсы авиакомпании были аннулированы.

– Полеты приостановлены со 2 по 15 мая 2023 года, – сказано в сообщении.