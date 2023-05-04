Авиакомпания Air Moldova планирует возобновить полеты с середины мая
С 15 мая молдавская авиакомпания Air Moldova хочет возобновить полеты после решения своих финансовых проблем.
Авиаперевозчик рассказал об этом на своей странице в Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Со 2 мая все рейсы авиакомпании были аннулированы.
– Полеты приостановлены со 2 по 15 мая 2023 года, – сказано в сообщении.
В прошлом году в Управлении гражданской авиации Молдавии рассказали, что авиакомпания Air Moldova имеет неустойчивое финансовое положение. Авиаперевозчику необходимо было предоставить план по выходу из кризиса. Но после неоднократных отмен рейсов предприятие начали проверять. Ранее счета компании заблокировали из-за предполагаемых нарушений при приватизации в 2018 году, пишет ТАСС