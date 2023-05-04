В Казахстане введут дополнительный сбор для туристов

В городе Актау в Казахстане введут туристический сбор для иностранных туристов. Об этом сообщает "Хабар 24".

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Известно, что ставка туристического сбора будет составлять один процент от стоимости пребывания.

На полученные средства правительство планирует потратить на проведение фестивалей и других мероприятий, а также установку дополнительных биотуалетов и выпуск рекламных брошюр.

Сообщается, что средства будут взиматься через гостиницы или туристические компании. Нововведение вступит в силу через 10 лет.