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В Казахстане введут туристический сбор для путешественников

В городе Актау в Казахстане введут туристический сбор для иностранных туристов. Об этом сообщает "Хабар 24".

В Казахстане введут дополнительный сбор для туристов
© Unsplash.com

Известно, что ставка туристического сбора будет составлять один процент от стоимости пребывания.

На полученные средства правительство планирует потратить на проведение фестивалей и других мероприятий, а также установку дополнительных биотуалетов и выпуск рекламных брошюр.

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Сообщается, что средства будут взиматься через гостиницы или туристические компании. Нововведение вступит в силу через 10 лет.

Ранее стая летящих фламинго в Казахстане попала на видео.

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