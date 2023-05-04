В Казахстане введут дополнительный сбор для туристов

В Казахстане введут туристический сбор для путешественников
В городе Актау в Казахстане введут туристический сбор для иностранных туристов. Об этом сообщает "Хабар 24".
Известно, что ставка туристического сбора будет составлять один процент от стоимости пребывания.
На полученные средства правительство планирует потратить на проведение фестивалей и других мероприятий, а также установку дополнительных биотуалетов и выпуск рекламных брошюр.
Сообщается, что средства будут взиматься через гостиницы или туристические компании. Нововведение вступит в силу через 10 лет.