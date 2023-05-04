Глава Минфина Кипра признал, что страна лишилась доходов от потери российских туристов

Министр финансов Кипра Макис Керавнос признал, что экономика страны лишилась доходов из-за значительного сокращения потока российских туристов после закрытия воздушного пространства для РФ.

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"Наша экономика пострадала в основном по двум каналам: туристический сектор и импортируемая инфляция", - сказал он, выступая перед членами Кипрской ассоциации финансовых аналитиков в Лимасоле.

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Кипрское информационное агентство приводит в четверг слова министра о том, что по числу иностранных туристов на Кипре Россия до 2021 года занимала вторую строчку после Великобритании с долей, составлявшей порядка 20%. Таким образом, констатировал Керавнос, запрет на использование Россией воздушного пространства Кипра "создал пробел" в туристической сфере республики на 2022 год.

Как заявил ранее глава Госкомитета по туризму Кипра Костас Кумис, власти страны рассчитывают увеличить в нынешнем году число прибывающих в республику туристов на 5-10% по сравнению с прошлым годом. Его ведомство приступило к разработке новой национальной стратегии в области туризма на период до 2035 года. Среди ее ключевых элементов - стимулирование авиационной отрасли и увеличение пассажиропотока.

По данным Статистической службы острова, в январе в страну прибыли 90,5 тыс. туристов, что более чем в два раза превышает показатели прошлого года за тот же период. Одна из главных причин - ослабление коронавирусных ограничений. При этом власти стараются избегать упоминаний о том, что Кипр лишился значительной части российских туристов и, соответственно, доходов в свою казну после того, как присоединился к антироссийским санкциям ЕС и закрыл свое воздушное пространство для самолетов из РФ. Кипрские чиновники заявляют, что рассчитывают на приток туристов из таких стран, как Великобритания, Германия, Израиль, стараясь также привлечь гостей из стран Персидского залива.