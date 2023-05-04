Туристы: на горнолыжных склонах на юге все еще роскошно

На российских горнолыжных курортах люди активно продолжают кататься. Кадры из Красной Поляны тому подтверждение. А на календаре, между прочим, 4 мая. Как утверждает администрация курорта, сезон продлится до 9-го включительно.

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Новички слегка переживают, что снег уже превратился в кашу, но райдеры, только что вернувшиеся со склона, убеждают в соцсетях в обратном. «Сейчас даже лучше, чем в марте. В целом роскошно и катабельно». В плюс еще и отсутствие очередей. Большинство считает, что сезон уже завершен, а некоторые просто наелись зимним отдыхом. Но самые заядлые планируют поездки на крайний уик-энд: «Приедем на закрытие. Нужно успеть получить заряд эмоций перед окончанием сезона».

На склонах курорта «Эльбрус» сезон продлится еще дольше. Опытные туристы строят планы на середину месяца. И это не предел. «Планируем работать как минимум весь май, а дальше все будет зависеть от погоды. Возможно, придется закрывать часть трасс. В предыдущие годы мы завершали сезон в начале июля», – заверили в администрации курорта. С конца апреля здесь закрыт только сектор Азау – Кругозор. Два других, располагающихся выше, работают в полную силу.

В Архызе на веб-камерах голые склоны. Здесь свое горнолыжники уже откатали. Привычный сезон завершается в апреле. А маркетологи уже активно продвигают ски-пассы на следующую зиму. Некоторые туристы удивлены ранней продаже и выделяют деньги из своих бюджетов – раньше, утверждают, распродажи по самым выгодным ценам были в июне.

Пользуясь географическим положением, продолжает работать Шерегеш. На сибирском курорте канатные дороги будут работать до 10 мая. Не спешат убирать горные лыжи и в Мурманской области. «Сегодня снега насыпало – все катаются», – делятся подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома».