На перевале Дятлова построят гостиницы

На перевале Дятлова в горах Северного Урала будут построены несколько гостиниц, в том числе люксовых. Об этом в ходе пресс-конференции рассказала директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова, сообщает "Уралинформбюро".

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"Планируется при грантовой поддержке предпринимателей создать новые коллективные средства размещения, чтобы удовлетворить потребности на разные ценовые группы – от сегмента "эконом" до сегмента "люкс". Также будет создана дополнительная туристическая навигация на маршрутах в Ивдельском городском округе", – отметила Эльмира Туканова.

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До конца 2024 года на перевале Дятлова будет создан визит-центр, который будет обслуживать самостоятельных туристов, выдавать оборудование в прокат и предоставлять услуги по сопровождению на конкретных маршрутах. Это решит большое количество вопросов, включая ориентирование на местности, подчеркнула Эльмира Туканова.

По ее словам, на поддержку инициатив в Ивдельском городском округе будет направлена часть грантовых средств, которые Свердловская область получила из федерального бюджета в этом году.

Предполагается, что создание туристической инфраструктуры на перевале Дятлова займет порядка трех лет.

Ранее стало известно о создании виртуального музея памяти группы Дятлова. Девять ее участников погибли в ночь на 2 февраля 1959 года во время лыжного похода. Тела в нижнем белье нашли около разрезанной палатки, у некоторых туристов были переломы ребер и черепно-мозговые травмы.

На сегодня существует 75 версий причин трагедии, от реалистичных (сильный ветер, внезапный сход лавины, нападения беглых уголовников, конфликт с местными манси) до конспирологических и мистических. Среди последних – ядерные испытания, столкновение с НЛО, проклятие горы Холатчахль и так далее.