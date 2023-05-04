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Жителям одного региона России станут доступны регулярные рейсы во Вьетнам

Жителям одного российского региона станет доступно регулярное авиасообщение со Вьетнамом — авиакомпания «ИрАэро» запустит прямые рейсы из Иркутска в Ханой. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

Жителям одного региона РФ станут доступны регулярные рейсы во Вьетнам
© Lenta.ru

Отмечается, что полеты начнут выполняться с 4 июня один раз в неделю по воскресеньям на Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).

«Время в пути составит пять часов, — говорится в сообщении. — Обратный рейс запланирован через полтора часа, прибытие в Иркутск утром следующего дня в 07:40».

По словам представителей компании, они готовы увеличить частоту полетов, если в этом будет необходимость. «Для успешного возобновления авиасообщения нам предстоит решить вопрос продажи авиабилетов во Вьетнаме, а структурам, которые отвечают за развитие туризма, — актуализировать туристический продукт», — добавили они.

В апреле российский путешественник и тревел-блогер Андрей Василисков посетил Хошимин и описал его словами «трущобы и тонны мусора». По словам туриста, крупнейший город Вьетнама — самое контрастное место, в котором он когда-либо был.

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