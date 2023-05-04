Жителям одного региона РФ станут доступны регулярные рейсы во Вьетнам

Жителям одного российского региона станет доступно регулярное авиасообщение со Вьетнамом — авиакомпания «ИрАэро» запустит прямые рейсы из Иркутска в Ханой. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

© Lenta.ru

Отмечается, что полеты начнут выполняться с 4 июня один раз в неделю по воскресеньям на Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).

«Время в пути составит пять часов, — говорится в сообщении. — Обратный рейс запланирован через полтора часа, прибытие в Иркутск утром следующего дня в 07:40».

По словам представителей компании, они готовы увеличить частоту полетов, если в этом будет необходимость. «Для успешного возобновления авиасообщения нам предстоит решить вопрос продажи авиабилетов во Вьетнаме, а структурам, которые отвечают за развитие туризма, — актуализировать туристический продукт», — добавили они.