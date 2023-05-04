Самый дорогой авиабилет из России весной обошелся по цене автомобиля

На длинные весенние выходные самый дорогой авиабилет в обе стороны из России был приобретен в Дубай и обошелся в 1,1 миллиона рублей, что, согласно данным портала Auto.ru, примерно равно цене подержанного автомобиля с пробегом. Об этом сообщается в исследовании аналитиков сервиса путешествий «Туту.ру», которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

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Второе место рейтинга также заняла поездка в Дубай из Москвы и обратно. Перелет стоил 773 тысячи рублей. Тройку лидеров замкнул рейс по маршруту Москва — Салоники — Москва, стоимость проездного документа — 731 тысяча рублей.

В числе самых дорогих направлений на майские праздники оказались Вена, Пхукет, Ереван, Мехико (Мексика), Париж, Анталья, Хараре (Зимбабве), Тбилиси, Гуанчжоу (Китай) и Денпасар (Индонезия). Почти все приведенные в рейтинге рейсы отправлялись из Москвы и только два из Санкт-Петербурга в Вену и Денпасар, а также из Владивостока на Пхукет.