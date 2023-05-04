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Самый дорогой авиабилет из России весной обошелся по цене автомобиля

На длинные весенние выходные самый дорогой авиабилет в обе стороны из России был приобретен в Дубай и обошелся в 1,1 миллиона рублей, что, согласно данным портала Auto.ru, примерно равно цене подержанного автомобиля с пробегом. Об этом сообщается в исследовании аналитиков сервиса путешествий «Туту.ру», которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

Самый дорогой авиабилет из России весной обошелся по цене автомобиля
© Lenta.ru

Второе место рейтинга также заняла поездка в Дубай из Москвы и обратно. Перелет стоил 773 тысячи рублей. Тройку лидеров замкнул рейс по маршруту Москва — Салоники — Москва, стоимость проездного документа — 731 тысяча рублей.

В числе самых дорогих направлений на майские праздники оказались Вена, Пхукет, Ереван, Мехико (Мексика), Париж, Анталья, Хараре (Зимбабве), Тбилиси, Гуанчжоу (Китай) и Денпасар (Индонезия). Почти все приведенные в рейтинге рейсы отправлялись из Москвы и только два из Санкт-Петербурга в Вену и Денпасар, а также из Владивостока на Пхукет.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что количество авиаперелетов по России летом 2023 года увеличится не менее чем на пять процентов, при этом цена на авиабилеты вырастет на десять процентов по сравнению с прошлым годом. Он также заявил о росте стоимости проживания в отелях примерно на восемь процентов.

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