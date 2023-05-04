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На курорте «Эльбрус» проводят масштабное благоустройство

В Кабардино-Балкарии начался новый этап благоустройства всесезонного курорта «Эльбрус». Масштабный проект обновления курорта гендиректор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

На курорте «Эльбрус» проводят масштабное благоустройство
© «Это Кавказ»

«На всесезонном курорте „Эльбрус“ в Кабардино-Балкарии продолжается благоустройство туристической деревни Поляна Азау и прилегающей территории. Об этом Андрей Юмшанов сообщил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину во время обхода экспозиций Кавказской инвестиционной выставки», — говорится в сообщении пресс-службы АО «Кавказ.РФ».

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К 2026 году планируется обновить и привести к единому архитектурному стилю существующие объекты и построить новые, в том числе парк активного отдыха, променад и спортивные площадки.

«В течение пяти лет мы собираемся продолжить большую работу по модернизации „Эльбруса“ и благоустроить территорию площадью 24 гектара. На днях мы объявили конкурс — ищем подрядчика, который займется проектированием — разработает концепцию и отразит на бумаге все наши планы так, чтобы они гармонично сочетались с нынешней инфраструктурой „Эльбруса“, вписывались в общий пейзаж без вреда для природы и не в ущерб комфорту гостей и сотрудников курорта», — рассказал Юмшанов.

Первый этап благоустройства курорта, в частности центральной части Поляны Азау, завершился в декабре прошлого года. На курорте появились современная ярмарочная площадь с торговыми павильонами, рекреационно-развлекательная зона, парковка на 800 машино-мест, обновленные внутренние дороги.

На следующих этапах благоустройства планируется построить туристическую инфраструктуру для активного отдыха — веревочный парк, аттракционы, горные качели, каток, скейт-парк, скалодром, детские и спортивные площадки. На курорте также появятся летняя веранда, уличная библиотека и променад. Благоустройство включает и работы по озеленению территории, обновление внутренних дорог, пешеходных зон и освещения курорта. Активная фаза строительства продолжится с 2024 по 2026 год.

Курорт «Эльбрус» - один из первых горнолыжных центров страны, работает с 1970-х годов. Сегодня развитием всесезонного туристско-рекреационного комплекса и одноименной экономической зоны занимается институт развития Кавказ.РФ. Курирует работу Минэкономразвития РФ.

Кавказская инвестиционная выставка, открывшаяся в Минеральных Водах, направлена на развитие регионов, входящих в состав СКФО. Ее участниками стали ключевые инвесторы, инициаторы инвестпроектов, институты развития, банки и руководство регионов Северного Кавказа. Выставка проходит под руководством Министерства экономического развития России, организатором выступает Фонд Росконгресс, стратегическим партнером — АО «Кавказ.рф». ТАСС является информационным партнером мероприятия.

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