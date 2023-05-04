На курорте «Эльбрус» проводят масштабное благоустройство

«В течение пяти лет мы собираемся продолжить большую работу по модернизации „Эльбруса“ и благоустроить территорию площадью 24 гектара. На днях мы объявили конкурс — ищем подрядчика, который займется проектированием — разработает концепцию и отразит на бумаге все наши планы так, чтобы они гармонично сочетались с нынешней инфраструктурой „Эльбруса“, вписывались в общий пейзаж без вреда для природы и не в ущерб комфорту гостей и сотрудников курорта», — рассказал Юмшанов.