На перевале Дятлова, где погибли туристы, построят гостиницу
Как отметила Эльмира Туканова, создание полноценной инфраструктуры на легендарном перевале Дятлова первоначально предполагает возведение ключевых объектов. К ним относятся коллективные места для размещения туристов и визит-центры.
«В 2023-2024 годах на перевале уже будет создан визит-центр, который будет обслуживать «самодеятельных туристов», выдавать в прокат оборудование, предоставлять услуги по сопровождению туристов на маршрутах, выстраивать навигацию», — сообщила Эльмира Туканова.
Как отметила Туканова, это делается, прежде всего, для туристов, которые испытывают трудности с ориентировкой на местности. Для них же будет и дальше разрабатываться подробная навигация на маршрутах, выстраиваться работа гидов. Гостиничные комплексы будут предоставлять места для проживания как эконом-класса, так и люксового сегмента. Также в местах проживания будет организован прокат необходимого туристического оборудования.
Отметим, что программа по развитию полноценной инфраструктуры на перевале Дятлова реализуется по схеме грантовой поддержки, которая будет выделяться предпринимателям Свердловской области. Средства выделяются из федерального бюджета в рамках государственной программы «Развития туризма».
Ранее сообщалось, что Екатеринбургу не хватает гостиниц эконом-класса.