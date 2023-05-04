На перевале Дятлова, где погибли туристы, построят гостиницу

«В 2023-2024 годах на перевале уже будет создан визит-центр, который будет обслуживать «самодеятельных туристов», выдавать в прокат оборудование, предоставлять услуги по сопровождению туристов на маршрутах, выстраивать навигацию», — сообщила Эльмира Туканова.

Как отметила Туканова, это делается, прежде всего, для туристов, которые испытывают трудности с ориентировкой на местности. Для них же будет и дальше разрабатываться подробная навигация на маршрутах, выстраиваться работа гидов. Гостиничные комплексы будут предоставлять места для проживания как эконом-класса, так и люксового сегмента. Также в местах проживания будет организован прокат необходимого туристического оборудования.