"Мы подготовили брошюры о том, что можно, а что нельзя, что разрешено, а что нет. Их просто нужно согласовать", - приводит портал слова главы Управления по туризму Бали Тьока Багуса Пемаюна. "Мы планируем раздавать брошюры в местах массового скопления людей, таких как порты, аэропорты, туристические достопримечательности", - добавил он.