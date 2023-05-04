На Бали планируют распространять брошюры с информацией о запретах для туристов
Управление по туризму индонезийского Бали планирует распространять брошюры с информацией о том, что туристам разрешено и запрещено делать на острове. Об этом в четверг сообщил портал Detik со ссылкой на главу службы.
"Мы подготовили брошюры о том, что можно, а что нельзя, что разрешено, а что нет. Их просто нужно согласовать", - приводит портал слова главы Управления по туризму Бали Тьока Багуса Пемаюна. "Мы планируем раздавать брошюры в местах массового скопления людей, таких как порты, аэропорты, туристические достопримечательности", - добавил он.
Глава Управления по туризму Бали отметил, что на первом этапе будут использоваться только индонезийский и английский языки, сообщает портал. "Я надеюсь, что уже на следующей неделе после получения разрешения полиция и другие лица смогут уже распространять брошюры", - утверждает он.
Ранее Министерство юстиции и по правам человека Индонезии разместило на улицах острова Бали предупреждения на русском языке для туристов о недопустимости нарушений закона или проявления неуважения к действующему законодательству.