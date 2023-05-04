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Туристы рассказали, готовы ли ездить по России ради посещения аквапарков

Министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании у Владимира Путина предложил развивать туринфраструктуру «в радиусе доступности».

Туристы рассказали, готовы ли ездить по России ради посещения аквапарков
© Tourdom.ru

По его словам, короткие поездки на автомобилях становятся тенденцией. Точками притяжения могут стать круглогодичные крупные детские парки развлечений и аквапарки. Примеры – «Сочи Парк», а в Москве – «Остров Мечты». Министр считает, что такие рекреации должны быть в радиусе 5–6 часов, семьи будут отдыхать в них по 2–3 дня.

В телеграм-канале «Крыша ТурДома» инициатива вызвала живой отклик. По итогам опроса 6% из 2611 респондентов согласились с идеей, еще 24% смогли бы рассматривать аквапарк как часть программы автомобильной поездки, 54% считают предложение малоинтересным, еще 6% будут смотреть на цены.

Жителей городов, в которых есть аквапарки или детские развлекательные центры, такие путешествия не привлекают, говорят в комментариях подписчики. «Зачем, если аквапарк есть, и не один», – написал Сергей. «Не готова к получасовой поездке в пределах своего города ради крытого аквапарка», – добавила Светлана.

Москвичей и питерцев, по мнению участников обсуждения, смог бы привлечь «Завидово парк» в Тверской области – круглогодичный крытый семейный центр спортивных и водных развлечений. Там уже построен яхт-клуб, кемпинг, несколько отелей и спа-центр.

Идея может найти отклик в регионах, где нет подобных объектов. Например, из Смоленска уже есть туры в Минск, жители небольших городов Сибири ездят до Новосибирска, а из Нижнего Новгорода добираются до Казани. Вопрос с развлечениями остро стоит на Дальнем Востоке. В Приморском крае нет ни одного аквапарка, но на острове Русский уже планируют создать первый такой объект. Строительство должны закончить в 2025 году.

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