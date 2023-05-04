Российские авиакомпании запустили отмену рейсов по всей стране

В России авиакомпании начали отменять рейсы по всей стране из-за сокращения господдержки.
По данным, субсидирование программы выполнения региональных полетов урезали с 9 миллиардов до 7,5 миллиардов рублей из-за дефицита бюджета.
– Росавиация подошла к вопросу формально: убрали из программы те маршруты, на которые авиакомпании еще не заключили договоры о софинансировании рейсов с региональными властями (полеты частично финансируются из федерального бюджета, частично – из региональных, – сообщил источник "Известий".
В газете также отметили, что наибольшее количество отмененных рейсов произошло в Омской и Тюменской областях, Татарстане, Санкт-Петербурге, Дагестане и Северной Осетии.