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Российские авиакомпании запустили отмену рейсов по всей стране

В России авиакомпании начали отменять рейсы по всей стране из-за сокращения господдержки.

Российские авиакомпании запустили отмену рейсов по всей стране
© Vse42.ru

По данным, субсидирование программы выполнения региональных полетов урезали с 9 миллиардов до 7,5 миллиардов рублей из-за дефицита бюджета.

Росавиация подошла к вопросу формально: убрали из программы те маршруты, на которые авиакомпании еще не заключили договоры о софинансировании рейсов с региональными властями (полеты частично финансируются из федерального бюджета, частично – из региональных, – сообщил источник "Известий".

В газете также отметили, что наибольшее количество отмененных рейсов произошло в Омской и Тюменской областях, Татарстане, Санкт-Петербурге, Дагестане и Северной Осетии.

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