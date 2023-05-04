Российские авиакомпании запустили отмену рейсов по всей стране

– Росавиация подошла к вопросу формально: убрали из программы те маршруты, на которые авиакомпании еще не заключили договоры о софинансировании рейсов с региональными властями (полеты частично финансируются из федерального бюджета, частично – из региональных, – сообщил источник "Известий".