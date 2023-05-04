В Кисловодске построят 30 гостиниц премиум-класса в новом туристическом кластере

Около 30 гостиничных комплексов премиум-класса построят в городе-курорте Кисловодске на Ставрополье при создании туристического кластера "Солнечная долина". Об этом сообщила в среду заместитель гендиректора АО "Корпорация Туризм.рф" Елена Федорова во время профильной сессии на Кавказской инвестиционной выставке.

"В настоящее время рассматриваем проект "Солнечная долина". Правительство Ставропольского края ведет работу по созданию ОЭЗ (особой экономической зоны - прим. ТАСС), в районе Кисловодска под создание площадки запланировано 635 га. На указанной площадке будет размещено около 30 гостиничных комплексов премиум-класса", - сказала она.

Федорова отметила, что реализация проекта позволит создать 5 тыс. рабочих мест. Общая вместимость новых гостиниц может достичь 15 тыс. коечных мест. Особую экономическую зону, в рамках которой запланировано создание кластера, планируется создать на юго-востоке города недалеко от национального парка "Кисловодский". Работу по созданию ОЭЗ планируется завершить в 2023 году.

"Если говорить о Кавминводах, то следует отметить: уже сегодня многие предприятия сферы гостеприимства - отдельные санатории, предприятия питания и так далее - не только не уступают европейским, но и превосходят их. Однако следует признать, что в целом туристическая инфраструктура у нас пока не дотягивает до европейских стандартов. Наша сегодняшняя задача состоит в том, чтобы высокого уровня достигли не отдельные, а большинство предприятий сферы гостеприимства", - прокомментировал ТАСС сенатор от Ставрополья Михаил Афанасов.