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В Кисловодске создадут около 30 гостиниц премиум-класса в новом туристическом кластере

Около 30 гостиничных комплексов премиум-класса построят в городе-курорте Кисловодске на Ставрополье при создании туристического кластера "Солнечная долина". Об этом сообщила в среду заместитель гендиректора АО "Корпорация Туризм.рф" Елена Федорова во время профильной сессии на Кавказской инвестиционной выставке.

В Кисловодске построят 30 гостиниц премиум-класса в новом туристическом кластере
© ТАСС

"В настоящее время рассматриваем проект "Солнечная долина". Правительство Ставропольского края ведет работу по созданию ОЭЗ (особой экономической зоны - прим. ТАСС), в районе Кисловодска под создание площадки запланировано 635 га. На указанной площадке будет размещено около 30 гостиничных комплексов премиум-класса", - сказала она.

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Федорова отметила, что реализация проекта позволит создать 5 тыс. рабочих мест. Общая вместимость новых гостиниц может достичь 15 тыс. коечных мест. Особую экономическую зону, в рамках которой запланировано создание кластера, планируется создать на юго-востоке города недалеко от национального парка "Кисловодский". Работу по созданию ОЭЗ планируется завершить в 2023 году.

"Если говорить о Кавминводах, то следует отметить: уже сегодня многие предприятия сферы гостеприимства - отдельные санатории, предприятия питания и так далее - не только не уступают европейским, но и превосходят их. Однако следует признать, что в целом туристическая инфраструктура у нас пока не дотягивает до европейских стандартов. Наша сегодняшняя задача состоит в том, чтобы высокого уровня достигли не отдельные, а большинство предприятий сферы гостеприимства", - прокомментировал ТАСС сенатор от Ставрополья Михаил Афанасов.

Кавказская инвестиционная выставка направлена на развитие регионов, входящих в состав СКФО. Мероприятие собирает ключевых инвесторов, инициаторов инвестпроектов, институты развития, банки и руководство регионов Северного Кавказа. Выставка проходит под руководством Министерства экономического развития Российской Федерации, организатором мероприятия является Фонд Росконгресс, стратегический партнер - АО "Кавказ.РФ". ТАСС является информационным партнером выставки.

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