Граждане Узбекистана стали частыми туристами в России

Совсем скоро для туроператоров стартует новый сезон, но каким он будет – спрогнозировать сложно. По информации издания «ТурДом», за первый квартал этого года в Россию было совершено 3,3 миллиона иностранных поездок. Это на 17% больше прошлогоднего показателя.

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Выяснилось, что частыми гостями в России являются граждане Узбекистана. Это говорит о росте трудовой миграции. Со слов издания, каждая четвёртая поездка в Россию приходится именно на граждан Узбекистана. На трупотоке существенно сказалось снятие антиковидных мер.

Если говорить о туристических поездках, то согласно данным, в лидерах среди иностранных путешественников также оказались Турция, Китай и Германия. В Россию из Турции приехало 10 тысяч туристов, что в 1,8 раза больше показателя первого квартала за 2022 год. За аналогичный период из Китая прибыло 6 200 человек, а из ФРГ – 5 000. Пятёрку лидеров замкнули граждане Туркменистана и Кыргызстана.

Издание «ТурДом» сообщает, что отечественным туроператорам становится грустно от таких показателей. Оно приводит слова гендиректора турагентства «Тари Тур» Марины Левченко, которая отметила, что Россия в состоянии принять больше туристов.

Руководитель туроператора «Свой ТС» Сергей Войтович отметил, что в первом квартале говорили о приездах отдельных групп из Азербайджана, Беларуси и Узбекистана. В начале года также были туристы из Китая и некоторых арабских стран, однако основной турпоток ожидается летом.