Стюардессы объяснили, почему не стоит снимать обувь в самолете

Бортпроводники рассказали, почему не стоит снимать обувь в самолете. Об этом сообщает Insider.

Так, по словам стюардессы Лейши Перес, иногда пассажиры видят на полу в уборной не воду, а биологические отходы.

Ее коллега, которая предпочла не раскрывать свою личность из-за строгой политики компании в отношении СМИ, заявила, что моча, которая попадает на пол в туалете во время турбулентности, часто растекается по салону воздушного судна: