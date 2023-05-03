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Стюардессы объяснили, почему не стоит снимать обувь в самолете

Бортпроводники рассказали, почему не стоит снимать обувь в самолете. Об этом сообщает Insider.

Стюардессы объяснили, почему не стоит снимать обувь в самолете
© Unsplash.com

Так, по словам стюардессы Лейши Перес, иногда пассажиры видят на полу в уборной не воду, а биологические отходы.

Стюардесса назвала раздражающие экипаж привычки пассажиров

Ее коллега, которая предпочла не раскрывать свою личность из-за строгой политики компании в отношении СМИ, заявила, что моча, которая попадает на пол в туалете во время турбулентности, часто растекается по салону воздушного судна:

"Ради всего святого, носите обувь. Ходить по самолету босиком или даже в носках отвратительно".

Ранее стюардесса развенчала главные мифы о самолетах.

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