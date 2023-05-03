Пассажирка самолета задрала ноги во время полета и вызвала споры в сети
Задравшая ноги во время полета на самолете пассажирка вызвала споры в сети и прослыла «вонючкой». Фотографию из салона лайнера опубликовал пользователь форума Reddit.
На снимке изображена пассажирка в носках, закинувшая обе ноги на спинку стоящего впереди кресла.
«Вентиляция распространяла запах ее ног по всему самолету», — написал автор публикации под ником seefooddiet2200.
В комментариях пользователи разделились во мнениях, хотя большинство из них раскритиковало девушку за грубость и неуважение к попутчикам.
«Я был бы тем, кто сказал, что ее ноги воняют», «Ну она хоть в носках», «Многие не знают, как вести себя на публике», «Попросили бы бортпроводников заставить ее обуться», — писали юзеры.
Другие комментаторы встали на защиту пассажирки без обуви, заявив, что в носках нет ничего страшного.
«Ты боишься носков или что-то в этом роде? Не могу поверить, что общество дошло до того, что носить носки неправомерно», — заявил один из пользователей.