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Пассажирка самолета задрала ноги во время полета и вызвала споры в сети

Задравшая ноги во время полета на самолете пассажирка вызвала споры в сети и прослыла «вонючкой». Фотографию из салона лайнера опубликовал пользователь форума Reddit.

Пассажирка самолета задрала ноги во время полета и вызвала споры в сети
© Lenta.ru

На снимке изображена пассажирка в носках, закинувшая обе ноги на спинку стоящего впереди кресла.

«Вентиляция распространяла запах ее ног по всему самолету», — написал автор публикации под ником seefooddiet2200.

В комментариях пользователи разделились во мнениях, хотя большинство из них раскритиковало девушку за грубость и неуважение к попутчикам.

«Я был бы тем, кто сказал, что ее ноги воняют», «Ну она хоть в носках», «Многие не знают, как вести себя на публике», «Попросили бы бортпроводников заставить ее обуться», — писали юзеры.

Другие комментаторы встали на защиту пассажирки без обуви, заявив, что в носках нет ничего страшного.

«Ты боишься носков или что-то в этом роде? Не могу поверить, что общество дошло до того, что носить носки неправомерно», — заявил один из пользователей.

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