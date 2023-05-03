В Бразилии пираньи покусали восемь плавающих в Амазонке туристов

Восемь человек пострадали в результате нападения пираний в Бразилии, пишет Daily Mail. Рыбы покусали ноги отдыхающим на пляже туристам.

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Инцидент произошел на Амазонке рядом с городом Манаус. Пострадавшие плавали в водоеме и почувствовали острую боль в ногах. Один из туристов рассказал, что пираньи атаковали людей.