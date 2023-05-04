В Дагестане прогнозируют рост турпотока на треть в 2023 году

"Последние годы наблюдается значительных рост туристического потока в Республику Дагестан, который в 2022 году вырос в 1,5 раза. В текущем году ожидаем более 2 млн туристов. Постепенно создается туристическая инфраструктура, строятся гостиницы и гостевые дома, появляются новые туристические маршруты", — сказал он на сессии о развитии инвестиций в СКФО.