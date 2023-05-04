В Дагестане прогнозируют рост турпотока на треть в 2023 году

Власти Дагестана ожидают, что республику в 2023 году посетят более 2 млн туристов, сообщил в четверг на площадке Кавказской инвестиционной выставки председатель правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов. Таким образом, прогнозируется рост турпотока на треть по сравнению с предыдущим годом.
"Последние годы наблюдается значительных рост туристического потока в Республику Дагестан, который в 2022 году вырос в 1,5 раза. В текущем году ожидаем более 2 млн туристов. Постепенно создается туристическая инфраструктура, строятся гостиницы и гостевые дома, появляются новые туристические маршруты", — сказал он на сессии о развитии инвестиций в СКФО.
Ранее в Минтуризма Дагестана журналистам сообщали, что туристический поток в республику в 2022 году составил около 1,5 млн человек. Абдулмуслимов отметил, что многих туристов привлекают горные территории. В Дагестане есть условия для развития горного спортивного, экологического и экстремального видов туризма.
"Нам удалось сохранить уникальные народные художественные промыслы, большинство производств которых расположены в горных территориях. С учетом современных реалий нам нужно развивать эти промыслы, оказывать государственную поддержку для их развития", - отметил председатель правительства республики.
Кавказская инвестиционная выставка направлена на развитие регионов, входящих в состав СКФО. Мероприятие собирает ключевых инвесторов, инициаторов инвестпроектов, институты развития, банки и руководство регионов Северного Кавказа. Выставка проходит под руководством Министерства экономического развития Российской Федерации, организатором мероприятия является Фонд Росконгресс, стратегический партнер - АО "Кавказ.РФ". ТАСС является информационным партнером выставки.