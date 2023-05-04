$78.61-0.6987.00-0.58

В Дагестане прогнозируют рост турпотока на треть в 2023 году

Власти Дагестана ожидают, что республику в 2023 году посетят более 2 млн туристов, сообщил в четверг на площадке Кавказской инвестиционной выставки председатель правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов. Таким образом, прогнозируется рост турпотока на треть по сравнению с предыдущим годом.

В Дагестане прогнозируют рост турпотока на треть в 2023 году
© ТАСС

"Последние годы наблюдается значительных рост туристического потока в Республику Дагестан, который в 2022 году вырос в 1,5 раза. В текущем году ожидаем более 2 млн туристов. Постепенно создается туристическая инфраструктура, строятся гостиницы и гостевые дома, появляются новые туристические маршруты", — сказал он на сессии о развитии инвестиций в СКФО.

Ранее в Минтуризма Дагестана журналистам сообщали, что туристический поток в республику в 2022 году составил около 1,5 млн человек. Абдулмуслимов отметил, что многих туристов привлекают горные территории. В Дагестане есть условия для развития горного спортивного, экологического и экстремального видов туризма.

"Нам удалось сохранить уникальные народные художественные промыслы, большинство производств которых расположены в горных территориях. С учетом современных реалий нам нужно развивать эти промыслы, оказывать государственную поддержку для их развития", - отметил председатель правительства республики.

Кавказская инвестиционная выставка направлена на развитие регионов, входящих в состав СКФО. Мероприятие собирает ключевых инвесторов, инициаторов инвестпроектов, институты развития, банки и руководство регионов Северного Кавказа. Выставка проходит под руководством Министерства экономического развития Российской Федерации, организатором мероприятия является Фонд Росконгресс, стратегический партнер - АО "Кавказ.РФ". ТАСС является информационным партнером выставки.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий