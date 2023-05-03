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Объяснен рост числа туристов из стран Балтии в Россию

Рост числа туристов в Россию из Финляндии, Польши и стран Балтии связан с медицинскими услугами, бизнес-целями и учебой. Об этом Алексан Мкртчян.

Объяснен рост числа туристов из стран Балтии в Россию
© Lenta.ru

Специалист заявил, что не стал бы связывать поток иностранцев в страну с туризмом. «Очевидно, что люди поехали с бизнес-целями (как мы знаем, сейчас активно развивается параллельный импорт), а также ради лечения или учебы, — объяснил он. — Лечение в России обходится намного дешевле, чем в странах Европы».

Более того, по словам эксперта, очень много этнических русских с европейскими паспортами живет в странах Балтии, в особенности в Эстонии и Латвии. «Они ездят в Россию к своим родственникам», — добавил Мкртчян.

Ранее в мае стало известно, что иностранцы резко устремились в Россию. За первый квартал 2023 года количество въехавших в страну зарубежных туристов увеличилось на 17,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

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