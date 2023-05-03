Перелет из Ханты-Мансийска в Тюмень станет доступнее

Авиакомпания Utair снизила стоимость билетов на рейс из Ханты-Мансийска в Тюмень. По минимальному тарифу перелет стал дешевле на 3840 рублей.

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«Тюмень – Ханты-Мансийск – Тюмень, тариф «Минимум». Туда – 7 мая, обратно – 11 мая. Стоимость билета: 10 630 рублей», – говорится в сообщении на портале авиакомпании Utair.

Перелет между столицами регионов «тюменской матрешки» подешевел на 3840 рублей. Ранее билет из югорской столицы в Тюмень по минимальному тарифу стоил 14 470 рублей. Время в пути между городами составляет чуть более полутора часов. Перевозчик выполняет утренние и вечерние рейсы.