Перелет из Ханты-Мансийска в Тюмень станет доступнее
Авиакомпания Utair снизила стоимость билетов на рейс из Ханты-Мансийска в Тюмень. По минимальному тарифу перелет стал дешевле на 3840 рублей.
«Тюмень – Ханты-Мансийск – Тюмень, тариф «Минимум». Туда – 7 мая, обратно – 11 мая. Стоимость билета: 10 630 рублей», – говорится в сообщении на портале авиакомпании Utair.
Перелет между столицами регионов «тюменской матрешки» подешевел на 3840 рублей. Ранее билет из югорской столицы в Тюмень по минимальному тарифу стоил 14 470 рублей. Время в пути между городами составляет чуть более полутора часов. Перевозчик выполняет утренние и вечерние рейсы.
«ФедералПресс» сообщал ранее о том, что у самолета авиакомпании Utair отказал генератор левого двигателя, лайнер успешно приземлился в югорском аэропорту. Воздушное судно летело из Уфы и провело в воздухе порядка двух часов, расстояние между городами составляет около 1300 км.