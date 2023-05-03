Турист был поражён боем за шезлонги в отеле Тенерифе

Сезон активных боёв за шезлонги опять открылся. Одно из первых сражений, судя по ролику путешественника Томаса Клиффорда в TikTok, произошло на курортном острове Тенерифе. О данном факте сообщает русскоязычной читательской аудитории издание “ТурПром”.

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На одном из Канарских островов в Испании отдыхающий снял на камеру телефона, как туристы выстраиваются в очередь за шезлонгами ещё утром в попытке пометить лучшие шезлонги. Они делают это посредством полотенец, накинутых на выбранное место.

Видео дня

На видео видно, как отдыхающие в 7:47 утра пытаются занять удобные позиции вокруг бассейна. Если одно место стало объектом интереса одновременно нескольких гостей, возможна битва, особенно если свободных шезлонгов поблизости уже не осталось.

Больше 2 тысяч человек уже успели посмотреть этот видеоролик. Некоторые из них даже оставили бесполезные комментарии.

Автор этого ролика сравнил путешественников со снайперами, которые бросали собственные полотенца с верхней площадки лестницы. Также он поведал заинтересованной общественности о том, что некоторые клиенты гостиницы ждали более 25 минут, чтобы занять лучшие места. Они даже помешали уборщику бассейна работать.

Отельные войны чрезвычайно распространены в летние месяцы, однако есть правила, которым стоит следовать, чтобы не портить себе и окружающим настроение.

Например, Уильям Хэнсон (Специалист по телевизионному этикету) рассказал аудитории о том, на какой срок этично бронировать шезлонги. Он считает, что, если шезлонг долго остаётся под прикрытием полотенца, то вполне приемлемо снять его и занять место. Бронировать места больше, чем на 30 минут, по его словам, категорически запрещено. После этого их можно занимать.

Но если путешественник, занявший место полотенцем, действительно пользуется бассейном, то шезлонг все равно остается в его распоряжении. Правда, наличие его у бассейна определить достаточно сложно.

Другой видеоролик, обнародованный пользователем Daxi, вызвал обсуждения о том, какие государства являются худшими, когда дело доходит до захвата шезлонгов. Популярная версия – жители Британии.