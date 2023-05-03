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Троих россиян арестовали на Бали за танцы в храме Пенгубенган

Tempo.co: троих россиян арестовали на Бали за танцы в храме Пенгубенган. Власти индонезийского курорта Бали арестовали «руссо туристо» за неподобающее поведение в самом большом индуистском храме на острове. Сообщается, что там они танцевали и как-то совсем неуместно позировали. Местные жители считают храм священным местом.

Троих россиян арестовали на Бали за танцы в храме
© Секрет Фирмы

По его словам, правонарушители — две женщины в возрасте 35 лет и мужчина 37 лет — были найдены в городе Убуд. Сейчас россияне находятся в иммиграционном офисе Сингараджи в ожидании результатов расследования. Какое их ждёт наказание, будет зависеть от показаний священнослужителей.

Храм Пенгубенган — часть комплекса Бесаких у подножия горы Агунг. Верующие балийцы проводят в нём ряд важных церемоний. Сама гора Агунг популярна среди туристов в качестве обзорной площадки. Её, правда, уже осквернил один российский турист — блогер Юрий Чиликин. Он снялся на горе с оголёнными ягодицами. Но потом мужчина извинился и провёл церемонию очищения горы. Правда, от депортации это его не спасло.

Ещё одну девушку депортировали за то, что она сфотографировалась обнажённой на фоне священного дерева и залила кадр в соцсети.

Также стало известно, что российские туристы оказались лидерами по количеству депортаций с индонезийского острова Бали. С января по середину апреля 2023 года оттуда выгнали 96 иностранцев, из них 23 — граждане России. Самые распространенные нарушения — неправомерное использование вида на жительство, уголовные преступления и нелегальная работа.

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