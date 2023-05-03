Турция закрыла воздушное пространство для Армении для полетов в третьи страны

АНКАРА, 3 мая. /ТАСС/. Турция закрыла свое воздушное пространство для самолетов армянских авиакомпаний, совершающих рейсы в третьи страны. Об этом заявил в среду глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала NTV.

"Мы закрыли Армении воздушное пространство для рейсов в третьи страны. Мы будем пропускать самолеты в нашу страну при необходимости, но не позволим пролета лайнеров и частных джетов через наше пространство, пока продолжаются провокации [со стороны Армении против Турции и Азербайджана]. Если они не прекратят их, то мы пойдем на другие меры", - предупредил министр. Под провокациями в данном случае глава МИД подразумевал недавнее открытие в Ереване мемориала "Немезис" в память об акции возмездия, которую проводили в начале ХХ века армяне против лидеров и организаторов геноцида, который Турция не признает.

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"Мы вместе с Азербайджаном искренне хотели нормализовать отношения с Арменией после Карабахской войны. Азербайджан выступил с предложением о мирном соглашении. Это конкретный шаг. Но Армения не перестает нагнетать обстановку", - сказал министр. Как обратил внимание Чавушоглу, начиная процесс нормализации, Анкара и Ереван не стали выдвигать предварительные условия относительно признания или отрицания "геноцида армян" в Османской империи.

"Но мы не приемлем установку этого мемориала, который превозносит террористов, от рук которых погибли наши дипломаты, граждане, а также азербайджанцы. И тут я не принимаю последовавшие пояснения, что этот памятник якобы самостоятельно установили муниципальные власти и прочее. Это демонстрация отсутствия благонамеренности с их стороны", - сказал Чавушоглу.

Министр отметил, что Анкара в индивидуальном порядке разрешит спикеру парламента Армении Алену Симоняну прибыть на заседание Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества в турецкой столице 4-5 мая. Он объяснил это решение международным характером мероприятия.