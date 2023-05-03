Жители Финляндии и стран Балтии резко устремились в Россию

Иностранцы резко устремились в Россию — за первый квартал 2023 года количество въехавших в страну зарубежных туристов увеличилось на 17,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщает ФСБ РФ.

Согласно опубликованной ведомством информации, с января по март текущего года иностранные путешественники пересекли российскую границу 3,3 миллиона раз. Для сравнения: количество въездов за первые три месяца 2022 года составляло 2,8 миллиона.

Так, за первый квартал 2023 года количество поездок граждан Евросоюза в РФ увеличилось на 11,8 процента относительно того же периода прошлого года (113,9 тысячи въездов против 101,9 тысячи). Отмечается, что больше всего в Россию приезжали жители Финляндии, Польши и стран Балтии.

Например, финны и эстонцы посетили РФ 23,6 и 20,7 тысячи раз. Граждане Польши стали ездить в Россию чаще на 69 процентов, жители Литвы — на 42,5 процента, а жители Латвии — на 31,7 процента.

При этом лидерами въездного турпотока стали граждане Узбекистана, Казахстана и Таджикистана — количество поездок оттуда выросло год к году на 81, 73 и 55 процента. В топ-10 стран, чьи жители чаще всего с января по март посещали РФ, вошли Киргизия, Абхазия, Армения, Азербайджан, Китай, Белоруссия и Украина.