$79.96-0.5587.66-0.72

Жители Финляндии и стран Балтии резко устремились в Россию

Иностранцы резко устремились в Россию — за первый квартал 2023 года количество въехавших в страну зарубежных туристов увеличилось на 17,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщает ФСБ РФ.

Жители Финляндии и стран Балтии резко устремились в Россию
© Lenta.ru

Согласно опубликованной ведомством информации, с января по март текущего года иностранные путешественники пересекли российскую границу 3,3 миллиона раз. Для сравнения: количество въездов за первые три месяца 2022 года составляло 2,8 миллиона.

Так, за первый квартал 2023 года количество поездок граждан Евросоюза в РФ увеличилось на 11,8 процента относительно того же периода прошлого года (113,9 тысячи въездов против 101,9 тысячи). Отмечается, что больше всего в Россию приезжали жители Финляндии, Польши и стран Балтии.

Например, финны и эстонцы посетили РФ 23,6 и 20,7 тысячи раз. Граждане Польши стали ездить в Россию чаще на 69 процентов, жители Литвы — на 42,5 процента, а жители Латвии — на 31,7 процента.

При этом лидерами въездного турпотока стали граждане Узбекистана, Казахстана и Таджикистана — количество поездок оттуда выросло год к году на 81, 73 и 55 процента. В топ-10 стран, чьи жители чаще всего с января по март посещали РФ, вошли Киргизия, Абхазия, Армения, Азербайджан, Китай, Белоруссия и Украина.

Ранее в апреле стало известно, что китайцы массово устремились в Россию — диппредставительства РФ в КНР с начала 2023 года выдали более 50 тысяч виз, из них порядка 40 процентов приходится на туристические. Отмечается, что это в пять раз больше показателя за аналогичный период 2022 года.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий