В "Лосином острове" с 1 июня откроют глэмпинг

"Мы уже закупили семь полностью меблированных палаток, устанавливаем их в рекреационной зоне нашей биостанции", - рассказал директор нацпарка Рустам Якубов.

По его словам, для клиентов помимо палаток подготовлены и пять деревянных домов.

Кроме того, 1 мая в "Лосином острове" стартовал новый экскурсионный маршрут по Верхнеяузскому водно-болотному комплексу на моторафте - это большая лодка с тихим мотором.