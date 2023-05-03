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В "Лосином острове" с 1 июня откроют глэмпинг

В национальном парке "Лосиный остров" 1 июня откроется глэмпинг - арендовать палатку там сможет любой желающий.

В "Лосином острове" с 1 июня откроют глэмпинг
© Российская Газета

"Мы уже закупили семь полностью меблированных палаток, устанавливаем их в рекреационной зоне нашей биостанции", - рассказал директор нацпарка Рустам Якубов.

По его словам, для клиентов помимо палаток подготовлены и пять деревянных домов.

Кроме того, 1 мая в "Лосином острове" стартовал новый экскурсионный маршрут по Верхнеяузскому водно-болотному комплексу на моторафте - это большая лодка с тихим мотором.

"Гости познакомятся с живой природой Яузских болот, узнают историю заповедной территории, увидят водоплавающих обитателей болот - чаек, лебедей-шипунов, крякв, лысух, свиязей", - обещают в парке.

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