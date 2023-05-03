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Российские авиакомпании получили допуски на полеты в три пляжные страны

Росавиация выдала российским авиакомпаниям новые допуски на регулярные рейсы в три пляжные страны — Шри-Ланку, Турцию и ОАЭ. Об этом сообщается на сайте Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).

Российские авиакомпании получили допуски на полеты в три пляжные страны
© Lenta.ru

В частности, авиакомпания Red Wings сможет выполнять регулярные рейсы в Анталью из Саратова и Волгограда. «России» достались допуски из Екатеринбурга в Стамбул, «Аэрофлоту» — из Екатеринбурга в Анталью и из Новосибирска в Стамбул. Что касается ОАЭ, теперь планировать рейсы из Махачкалы в Абу-Даби можно с Red Wings, а из Сочи в Дубай — с «Аэрофлотом».

Кроме того, у россиян появилась возможность отправиться на Шри-Ланку из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска, Казани и Уфы — соответствующие допуски на полеты получила Azur air. Улететь в Матталу (юго-восток Шри-Ланки) можно с перевозчиком Red Wings из Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Самары, Новосибирска и Красноярска.

Ранее стало известно, что власти Шри-Ланки захотели сделать визы по прибытии для иностранных путешественников, в том числе россиян, бесплатными. По словам главы Минтуризма республики Дианы Гэмаж, отмена визового сбора доказала свое положительное влияние на число прибытий на курорты других популярных стран Азии, например Мальдивских островов.

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