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Пассажирка сорвала рейс, случайно открыв аварийный выход самолета

Рейс, направлявшийся из Читы в Москву, пришлось отменить, из-за того, что пожилая женщина случайно разблокировала аварийный выход.

Пассажирка сорвала рейс, случайно открыв аварийный выход самолета
© Мир новостей

По информации Telegram-канала Babr Mash, происшествие случилось на борту, который должен был выполнять рейс № 3046, однако экипаж даже не успел вывести самолет на взлетную полосу. Как объяснила позже виновница инцидента, во время посадки она нечаянно схватилась за рычаг и дернула его, пытаясь поудобнее устроиться в кресле. Женщина всего-навсего решила опустить спинку до взлета.

В результате рейс отменили, а лайнер пришлось заменить другим. Борт отправили в Читу из Новосибирска.

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