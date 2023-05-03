Пассажирка сорвала рейс, случайно открыв аварийный выход самолета

По информации Telegram-канала Babr Mash, происшествие случилось на борту, который должен был выполнять рейс № 3046, однако экипаж даже не успел вывести самолет на взлетную полосу. Как объяснила позже виновница инцидента, во время посадки она нечаянно схватилась за рычаг и дернула его, пытаясь поудобнее устроиться в кресле. Женщина всего-навсего решила опустить спинку до взлета.