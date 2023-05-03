"Не боятся одиночества": россиянка — о пенсионерах в Германии

Российская путешественница и блогер посетила Германию и сравнила жизнь местных пенсионеров с отечественными. Своим мнением она поделилась в личном блоге «Лайк Тревел Путешествия» на платформе «Дзен».

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В первую очередь автор публикации отметила, что немецкие пенсионеры ведут очень активный образ жизни и более современны, чем российские. По ее словам, нередко на улицах даже небольших городов Германии можно встретить пожилого человека на мопеде.

«Пенсионеры прибирают придомовые территории, не брезгуя метлой, собирают листья и мусор, если такой есть. Гуляют как по одиночке, так и парами, с удовольствием выгуливают домашних питомцев», — поделилась туристка.

Кроме того, пожилые немцы не боятся одиночества и жизни в доме престарелых. Блогер отметила, что они воспринимают старость как один из этапов жизни и заранее выбирают себе место пребывания после выхода на пенсию.

«Когда я впервые оказалась на территории дома престарелых в Германии, то поняла, откуда в немцах такое безумное желание там жить. Все продумано до мелочей, чтобы пожилым людям было максимально комфортно тут находится», — восхитилась она.

В заключение путешественница подчеркнула, что у пожилых людей из России много страхов, связанных со старением и выходом на пенсию, в то время как немцы даже не боятся инвалидности, потому что уверены, что условия их жизни будут достойными.