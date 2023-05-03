В РФ сравнили цены на междугородние рейсы и на перелеты за рубеж

«Перелеты по самым популярным туристическим направлениям в РФ подорожали год к году в среднем на 7—10%, тогда как перелеты за рубеж в основном подешевели. Это показал опрос трех билетных агрегаторов», — сообщает «Комм Коммерсант >.

В числе наиболее востребованных российских городов для посещения в майские праздники стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Минеральные Воды и Екатеринбург. Стоимость билетов рассчитывалась в один конец в период с 28 апреля по 11 мая, поиск и покупка — за месяц до даты вылета. По данным авиапоисковиков Aviasales и OneTwoTrip, стоимость билетов в Москву и Петербург из российских городов на майские праздники выросла на 9%. Перелет в Калининград стал дороже на 11%, в Минводы — на 10%. При этом стоимость билетов в Сочи, согласно данным двух агрегаторов, понизилась на 12,5%, в Екатеринбург — на 10%.