$79.96-0.5587.66-0.72

В России сравнили цены на междугородние рейсы и на перелеты за рубеж

В России сравнили стоимость авиабилетов на внутренние и зарубежные рейсы. По самым популярным направлениям внутри РФ перелеты в среднем подорожали на 10%. На наиболее востребованные зарубежные рейсы билеты наоборот стали дешевле.

В РФ сравнили цены на междугородние рейсы и на перелеты за рубеж
© Ura.Ru

«Перелеты по самым популярным туристическим направлениям в РФ подорожали год к году в среднем на 7—10%, тогда как перелеты за рубеж в основном подешевели. Это показал опрос трех билетных агрегаторов», — сообщает «КоммКоммерсант>.

В числе наиболее востребованных российских городов для посещения в майские праздники стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Минеральные Воды и Екатеринбург. Стоимость билетов рассчитывалась в один конец в период с 28 апреля по 11 мая, поиск и покупка — за месяц до даты вылета. По данным авиапоисковиков Aviasales и OneTwoTrip, стоимость билетов в Москву и Петербург из российских городов на майские праздники выросла на 9%. Перелет в Калининград стал дороже на 11%, в Минводы — на 10%. При этом стоимость билетов в Сочи, согласно данным двух агрегаторов, понизилась на 12,5%, в Екатеринбург — на 10%.

Среди зарубежных направлений цены на билеты в Стамбул упали на 20%, в Анталию — на 36%: цена снизилась на 19,5 тысяч рублей и 17 тысяч рублей соответственно. Перелеты в Ереван и Ташкент подорожали на 5%.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий