В РФ сравнили цены на междугородние рейсы и на перелеты за рубеж

В России сравнили цены на междугородние рейсы и на перелеты за рубеж
В России сравнили стоимость авиабилетов на внутренние и зарубежные рейсы. По самым популярным направлениям внутри РФ перелеты в среднем подорожали на 10%. На наиболее востребованные зарубежные рейсы билеты наоборот стали дешевле.
«Перелеты по самым популярным туристическим направлениям в РФ подорожали год к году в среднем на 7—10%, тогда как перелеты за рубеж в основном подешевели. Это показал опрос трех билетных агрегаторов», — сообщает «КоммКоммерсант>.
В числе наиболее востребованных российских городов для посещения в майские праздники стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Минеральные Воды и Екатеринбург. Стоимость билетов рассчитывалась в один конец в период с 28 апреля по 11 мая, поиск и покупка — за месяц до даты вылета. По данным авиапоисковиков Aviasales и OneTwoTrip, стоимость билетов в Москву и Петербург из российских городов на майские праздники выросла на 9%. Перелет в Калининград стал дороже на 11%, в Минводы — на 10%. При этом стоимость билетов в Сочи, согласно данным двух агрегаторов, понизилась на 12,5%, в Екатеринбург — на 10%.
Среди зарубежных направлений цены на билеты в Стамбул упали на 20%, в Анталию — на 36%: цена снизилась на 19,5 тысяч рублей и 17 тысяч рублей соответственно. Перелеты в Ереван и Ташкент подорожали на 5%.