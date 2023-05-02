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Россияне променяли отдых в стране на четыре зарубежных направления

Российские туристы променяли отдых в стране на четыре зарубежных направления — соотечественники заинтересовались поездками в Турцию, Абхазию, Египет и ОАЭ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.

Россияне променяли отдых в стране на четыре зарубежных направления
© Lenta.ru

Согласно данным аналитиков, число россиян, желающих отправиться в путешествие по стране, за год сократилось более чем в два раза — до 26 процентов.

«В прошлом году из-за сложной политической ситуации многие международные авиарейсы были приостановлены, поэтому на отечественные курорты летом отправились 54 процента отдыхающих, которые уже купили туры. В этом сезоне туристы готовы платить больше, чтобы провести отпуск за рубежом», — пояснили в сервисе.

Отмечается, что наибольшей популярностью среди соотечественников пользуется Турция — провести предстоящий отпуск на курортах республики планируют как минимум 46 процентов путешественников. «Россия пока на втором месте, остаться внутри страны собираются 26 процентов отдыхающих. Абхазия два года подряд занимает третью строчку», — говорится в публикации. В топ-5 наиболее востребованных стран также вошли Египет и ОАЭ.

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