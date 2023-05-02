Россияне променяли отдых в стране на четыре зарубежных направления

Российские туристы променяли отдых в стране на четыре зарубежных направления — соотечественники заинтересовались поездками в Турцию, Абхазию, Египет и ОАЭ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.

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Согласно данным аналитиков, число россиян, желающих отправиться в путешествие по стране, за год сократилось более чем в два раза — до 26 процентов.

«В прошлом году из-за сложной политической ситуации многие международные авиарейсы были приостановлены, поэтому на отечественные курорты летом отправились 54 процента отдыхающих, которые уже купили туры. В этом сезоне туристы готовы платить больше, чтобы провести отпуск за рубежом», — пояснили в сервисе.