Туристка попала в отель с экскрементами на простынях

Британская туристка вместе с подругами поехала на отдых в Испанию и попала в отель с экскрементами на простынях. Рассказы девушки напугали ее подписчиков в соцсетях, об этом она рассказала Daily Star.

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Уточняется, что Кейси (Casey) заселилась в отель HM Martinique на Майорке и сняла номер на видео. Девушка показала грязные простыни, на которых видны пятна спермы, а также торчащие из стены оголенные провода розеток. Кроме того, в ванной была протечка, которую администрация отеля отказалась устранять даже после жалобы.

«Администратор сказал, что это не их проблемы. Грязные полотенца, грязные простыни, сломанный кондиционер. А вода как будто капала из системы кондиционирования», — заключила Кейси.

Lenta.ru