Турист удивился, что пятизвездочный отель в Анапе подорожал на 80%

Глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину проанализировал динамику цен на услуги размещения в гостиницах. За основу были взяты публичные данные агрегаторов на июль 2023 года и аналогичный период прошлого года.

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В сегменте трехзвездочных отелей, по словам министра, наблюдается рост порядка 8%. Более высокое повышение – в Краснодарском крае, Москве и Татарстане. А вот в Крыму и Алтайском крае цены ниже прошлогоднего уровня. В 4* и 5* за год ценники в среднем увеличились на 15%. Это обосновано дефицитом премиального сегмента и более активным ранним спросом у обеспеченных туристов, что провоцирует дальнейшее повышение.

Как утверждают подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома», в премиальных отелях на российском юге на некоторых объектах ценник вырос гораздо сильнее: «Наша "пятерка" в Анапе при раннем бронировании в ноябре на это лето стоила 18 тыс. в сутки. Год назад на тех же условиях для двух взрослых и ребенка брали за 10 тыс.». Есть и обратные ситуации: «Наша "трешка" в Анапе не подорожала, по крайней мере, по раннему бронированию. Но вот как туда попасть – большой вопрос. Билеты на поезд купить невозможно».

Часть туристов говорит об изменении прайса в любимых отелях на 20%. Ну а тот рост, о котором говорится в официальных докладах, по их мнению, скорее всего, характерен для непопулярных у отдыхающих направлений: «Если брать цены в нашей области, то вроде несильно подорожали – возможно, и есть те самые 8%».