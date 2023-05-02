Грузинская авиакомпания начала продавать билеты на рейсы в Москву

Флагманский перевозчик Грузии Georgian Airways начал продавать билеты на самолеты, следующие из Тбилиси в Москву с пересадкой в Ереване. Об этом во вторник, 2 мая, сообщают «Известия» со ссылкой на представителя авиакомпании.

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Уточняется, что речь идет о партнерских рейсах авиакомпании Армении Air Dilijans. Время в пути составляет 4,5 часа, из них 30 минут — пересадка в Ереване.

«Начали продавать билеты на этот рейс, как только была переименована "Авиакомпания Армения"», — рассказал собеседник издания.