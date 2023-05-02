Туристам упростят процедуру оповещения МЧС о планируемых походах

Правительство планирует упростить процедуру информирования МЧС России при выходе туристов на маршруты активных видов туризма. Если поправки примут, то это можно будет делать прямо перед отправлением в путь. Текст постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

© Tourdom.ru

Текущие требования, действующие как для организаторов, так и для индивидуальных туристов, обязывают предупреждать территориальный орган МЧС за 10 дней до выхода на маршрут в целях обеспечения безопасности туризма.

«В сегодняшнем оживленном режиме уведомлять за 10 дней не всегда возможно. Раньше эти походы были больше спортивными и планировались заранее, а сейчас все изменилось – туристы приезжают на выходные, порой это все решается очень быстро. Так что изменения вводятся для удобства турбизнеса. Следующим логичным шагом для ускорения было бы внедрение электронного уведомления через Госуслуги», – считает основатель юридического агентства «Персона Грата», автор телеграм-канала Юридические новости-Туризм Георгий Мохов.

Речь идет лишь о сокращении времени. В остальном все по-прежнему. Информировать о своих планах занятиями активным отдыхом обязан все тот же перечень лиц: организации и ИП, оказывающие услуги в сфере туризма, индивидуальные туристы и туристские группы.

Вопросы допуска людей на маршруты, связанные с походами и восхождениями, активно обсуждались минувшей осенью после трагедии на Камчатке. Называлась цель – не позволить туристическим группам выходить на нестандартные маршруты без разрешений. Обсуждались изменения в федеральном законодательстве, которые обяжут организаторов восхождений передавать в МЧС вместе с заявкой на нестандартный маршрут разрешение квалификационной комиссии, которая должна оценивать уровень подготовки туристов и гидов.