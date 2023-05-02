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Минтранс: к лету цены на внутренние авиаперелеты вырастут на 10%

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что к лету туристический поток внутри страны вырастет на 5%, а цены на внутренние авиаперелеты увеличатся на 10%. Заявление было сделано на совещании министра с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

Минтранс: к лету цены на внутренние авиаперелеты вырастут на 10%
© Газета.Ru

При этом замминистра транспорта РФ Игорь Чалик спрогнозировал рост цен на полеты по России на 15-30% по сравнению с 2022 годом на фоне сокращения объемов субсидирования.

По словам Решетникова, стоимость проживания в отелях в июле текущего года, вероятно, будет на 8-15% выше, чем в 2022 году.

«Средняя стоимость проживания в отеле 3 звезды в июле составит чуть больше 4700 рублей, это на 8% больше, чем год назад. В отелях 4-5 звезд рост цен в среднем 15%», — сообщил министр.

Отмечается, что высокий рост цен в отелях 4-5 звезд будет связан с повышенным спросом на дефицитный премиальный сегмент среди обеспеченных граждан.

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