Сколько стоит прямой авиаперелет в Марокко

Рейсы по маршруту Москва - Касабланка авиакомпанией Royal Air Maroc возобновляются 2 мая. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Перерыв длился год, теперь перелеты будут совершаться дважды в неделю по средам и пятницам до конца летнего сезона. Однако билеты на прямые рейсы дороже, чем на рейсы с пересадкой.

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"Билеты на прямые рейсы по маршруту Москва - Касабланка на май продаются по цене от 30 тыс. рублей в одну сторону, но их нужно ловить. Есть дни, когда билеты на прямые рейсы начинаются от 80 тыс. рублей в одну сторону. При этом можно улететь дешевле с пересадкой", - поделились в пресс-службе российского сервиса онлайн-продажи билетов на поезда и самолеты Туту.ру.

Так, например, есть билеты с длинной пересадкой в Стамбуле за 26 тыс. рублей в одну сторону.

Средний чек по уже оформленным билетам из России в Марокко на весну и лето находится на уровне 28 675 рублей в одну сторону, уточнил представитель агрегатора. На прямые рейсы на май-сентябрь пока приходится 15% бронирований.

Из Москвы в Марокко полетят авиакомпании Аэрофлот, Turkish Airlines, Royal Air Maroc.

Для въезда в Марокко российским гражданам не нужна виза. Авиабилеты в североафриканскую страну уже в продаже. Можно забронировать и отели.

Например, на сайте "Ostrovor.ru" из 330 отелей в Касабланке сейчас для бронирования доступны 41. Цена за три ночи варьируется от 25 тысяч рублей за одного человека.

Марокко никак не может сравниться с Турцией в вопросе цен на перелеты и доступности отелей.

Скажем, стоимость перелета в Стамбул из Москвы туда-обратно составляет 45-47 тысяч рублей.