Сколько стоит прямой авиаперелет в Марокко
Рейсы по маршруту Москва - Касабланка авиакомпанией Royal Air Maroc возобновляются 2 мая. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Перерыв длился год, теперь перелеты будут совершаться дважды в неделю по средам и пятницам до конца летнего сезона. Однако билеты на прямые рейсы дороже, чем на рейсы с пересадкой.
"Билеты на прямые рейсы по маршруту Москва - Касабланка на май продаются по цене от 30 тыс. рублей в одну сторону, но их нужно ловить. Есть дни, когда билеты на прямые рейсы начинаются от 80 тыс. рублей в одну сторону. При этом можно улететь дешевле с пересадкой", - поделились в пресс-службе российского сервиса онлайн-продажи билетов на поезда и самолеты Туту.ру.
Так, например, есть билеты с длинной пересадкой в Стамбуле за 26 тыс. рублей в одну сторону.
Средний чек по уже оформленным билетам из России в Марокко на весну и лето находится на уровне 28 675 рублей в одну сторону, уточнил представитель агрегатора. На прямые рейсы на май-сентябрь пока приходится 15% бронирований.
Из Москвы в Марокко полетят авиакомпании Аэрофлот, Turkish Airlines, Royal Air Maroc.
Для въезда в Марокко российским гражданам не нужна виза. Авиабилеты в североафриканскую страну уже в продаже. Можно забронировать и отели.
Например, на сайте "Ostrovor.ru" из 330 отелей в Касабланке сейчас для бронирования доступны 41. Цена за три ночи варьируется от 25 тысяч рублей за одного человека.
Марокко никак не может сравниться с Турцией в вопросе цен на перелеты и доступности отелей.
Скажем, стоимость перелета в Стамбул из Москвы туда-обратно составляет 45-47 тысяч рублей.
К тому же в Марокко другой тип отдыха. Море прохладнее, отелей меньше и они не такие большие, как в Турции. Помимо Средиземного моря, страну омывает на западе Атлантический океан, что накладывает свой отпечаток.