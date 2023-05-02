Туристов предупредили о погодных аномалиях в Египте

«Жаркую погоду прогнозируют в Луксоре(+34 градуса) и Абу-Симбеле (+33 градуса). Жарко и в Каире, правда «всего» +28. Также жаркая погода установилась в Хургаде и Марса-Аламе», – передает «Турпром».