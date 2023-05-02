Туристов предупредили о погодных аномалиях в Египте
Египет накрывает погодная аномалия – в курортных городах наступила адская жара в 35 градусов, а в некоторых провинциях страны, наоборот, необычайно холодно – на рассвете около +5 градусов.
«Жаркую погоду прогнозируют в Луксоре(+34 градуса) и Абу-Симбеле (+33 градуса). Жарко и в Каире, правда «всего» +28. Также жаркая погода установилась в Хургаде и Марса-Аламе», – передает «Турпром».
Синоптики отмечают, что в горных районах Синая температура остается холодной. Так, город Святой Екатерины оказался самым холодным. На рассвете там возможны минусовые температуры.