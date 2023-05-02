Туристы из России реже посещают Пхукет, но все еще лидируют

По данным службы, в апреле на остров прилетели 63 тыс. россиян, тогда как в марте их было 94 тыс. При этом путешественников из нашей страны пока все равно больше, чем граждан других государств – китайцы (46,7 тыс.) и индийцы (24,9 тыс.) нас так и не обогнали.

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В целом число иностранцев, прибывших на Пхукет по воздуху, упало на 16%, но это вполне объяснимо: авиакомпании переходят с зимнего на летнее расписание, а еще минувший апрель в Таиланде стал самым жарким за последние несколько лет.

«Заканчивается сезон, меняется полетная программа, сокращается число рейсов, появляются конкуренты, до которых лететь ближе и дешевле, хотя ценник стал ниже, чем в марте. Сейчас в Таиланд начинают выдвигаться те, кто целенаправленно собирался именно на Пхукет, а не тот, кто сомневался и выбирал место отдыха», – пояснили в одном из региональных агентств.

В пятерку лидеров по числу туристов, выбравших Пхукет в марте, также входили Казахстан (18,2 тыс.) и Германия (16,9 тыс.). В апреле они уступили место австралийцам (23,3 тыс) и жителям Великобритании (17,6 тыс.). В Иммиграционном бюро отметили граждан Китая, которые не только не отказались от поездок на остров, но и даже прибавили – в марте их было более 45 тыс., в апреле – уже почти 47. И это, похоже, только начало.