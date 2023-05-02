$80.51-1.0588.37-1.83

Туристы из России реже посещают Пхукет, но все еще лидируют

По данным службы, в апреле на остров прилетели 63 тыс. россиян, тогда как в марте их было 94 тыс. При этом путешественников из нашей страны пока все равно больше, чем граждан других государств – китайцы (46,7 тыс.) и индийцы (24,9 тыс.) нас так и не обогнали.

Туристы из России реже посещают Пхукет, но все еще лидируют
© tourdom.ru

В целом число иностранцев, прибывших на Пхукет по воздуху, упало на 16%, но это вполне объяснимо: авиакомпании переходят с зимнего на летнее расписание, а еще минувший апрель в Таиланде стал самым жарким за последние несколько лет.

«Заканчивается сезон, меняется полетная программа, сокращается число рейсов, появляются конкуренты, до которых лететь ближе и дешевле, хотя ценник стал ниже, чем в марте. Сейчас в Таиланд начинают выдвигаться те, кто целенаправленно собирался именно на Пхукет, а не тот, кто сомневался и выбирал место отдыха», – пояснили в одном из региональных агентств.

В пятерку лидеров по числу туристов, выбравших Пхукет в марте, также входили Казахстан (18,2 тыс.) и Германия (16,9 тыс.). В апреле они уступили место австралийцам (23,3 тыс) и жителям Великобритании (17,6 тыс.). В Иммиграционном бюро отметили граждан Китая, которые не только не отказались от поездок на остров, но и даже прибавили – в марте их было более 45 тыс., в апреле – уже почти 47. И это, похоже, только начало.

В этих данных учитывались лишь пассажиры, прилетевшие прямыми рейсами на Пхукет, говорится в пояснениях к статистике. Кстати, есть в ней и раздел о правонарушениях. Россияне в него не попали. В апреле с острова не депортировали ни одного иностранца. В марте в черный список попали только два туриста: швед и француз.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий