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Турист плюнул в лицо индонезийскому имаму и попал на видео

В Индонезии разозлившийся из-за шума мечети австралийский турист плюнул в лицо имаму и попал на видео. Распространившиеся в сети кадры публикует Daily Mail.

Уточняется, что 47-летний Брентон Крейг Аббас Абдулл Макартур пришел в мечеть, чтобы поговорить со священнослужителем М. Басри Анваром о шуме. Мужчину побеспокоило, что в три часа ночи имам читал Коран через громкоговоритель. На кадрах видно, как правонарушитель после короткой беседы плюет в лицо Анвару и уходит.

По данным полиции, Макартур остановился в соседнем отеле, однако задержать его удалось лишь в аэропорту. В ходе допроса стало известно, что индонезийская виза туриста просрочена. За хулиганство и оскорбление имама ему грозит тюремное заключение на срок до 14 месяцев.

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