Турист плюнул в лицо индонезийскому имаму и попал на видео

В Индонезии разозлившийся из-за шума мечети австралийский турист плюнул в лицо имаму и попал на видео. Распространившиеся в сети кадры публикует Daily Mail.

Уточняется, что 47-летний Брентон Крейг Аббас Абдулл Макартур пришел в мечеть, чтобы поговорить со священнослужителем М. Басри Анваром о шуме. Мужчину побеспокоило, что в три часа ночи имам читал Коран через громкоговоритель. На кадрах видно, как правонарушитель после короткой беседы плюет в лицо Анвару и уходит.