Туристка из России поделилась честным отзывом об отдыхе на Кубе

Российская туристка Стелла честно рассказала об отдыхе на Кубе, пишут "Тонкости туризма".

© Banki.loans

Путешествие она получила в подарок от мужа. Почитав отзывы о выбранном отеле, она огорчилась, так как гостиницу постояльцы ругали. Туристы писали про старую мебель и отсутствие ремонта. Однако в действительности все оказалось не так плохо.

Несмотря на отсутствие деликатесов, было большое разнообразие блюд. Особенно порадовал путешественницу чистый пляж и вода. Еще ей понравился местный ром.