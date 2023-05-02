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Туристка из России поделилась честным отзывом об отдыхе на Кубе

Российская туристка Стелла честно рассказала об отдыхе на Кубе, пишут "Тонкости туризма".

Туристка из России поделилась честным отзывом об отдыхе на Кубе
© Banki.loans

Путешествие она получила в подарок от мужа. Почитав отзывы о выбранном отеле, она огорчилась, так как гостиницу постояльцы ругали. Туристы писали про старую мебель и отсутствие ремонта. Однако в действительности все оказалось не так плохо.

Несмотря на отсутствие деликатесов, было большое разнообразие блюд. Особенно порадовал путешественницу чистый пляж и вода. Еще ей понравился местный ром.

Существенным минусом для нее стал продолжительный перелет, а также большая разница во времени. Из-за этого организму потребовалось время на акклиматизацию.

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