На Южном Урале открыли сезон сплавов
В этом году раньше обычного открыли сезон сплавов. Как правило на Южном Урале сплавы организуют по реке Ай, которая протекает по территории Челябинской области и Башкирии.
Она славится живописными видами и относительно простым маршрутом сплавов и подойдет даже новичкам.
Об открытии сезона заявил глава Саткинского района Александр Глазков пишет у себя в ТГ-канале.
— В этом году сплавы начались сразу со сходом льда, а сейчас река уже полна катамаранов — со всей страны люди едут, чтобы полюбоваться видами нашей природы и насладиться отдыхом на свежем воздухе, — написал Александр Глазков.
Напомним, что при выходе на воду необходимо соблюдать все меры предосторожности и помнить, что несмотря на теплую погоду, вода еще не прогрелась, поэтому следует избегать падений в реку с лодки или катамарана. Кроме того, весна — традиционно самый опасный период клещевой активности.
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