На Южном Урале открыли сезон сплавов

В этом году раньше обычного открыли сезон сплавов. Как правило на Южном Урале сплавы организуют по реке Ай, которая протекает по территории Челябинской области и Башкирии.

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Она славится живописными видами и относительно простым маршрутом сплавов и подойдет даже новичкам.

Об открытии сезона заявил глава Саткинского района Александр Глазков пишет у себя в ТГ-канале.

— В этом году сплавы начались сразу со сходом льда, а сейчас река уже полна катамаранов — со всей страны люди едут, чтобы полюбоваться видами нашей природы и насладиться отдыхом на свежем воздухе, — написал Александр Глазков.