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Между курортами Кубани запустили морское такси: что нужно знать туристам

Между Сочи, Новороссийском и Геленджиком возобновлено транспортное сообщение. Об этом сообщает перевозчик.

Между курортами Кубани запустили морское такси: что нужно знать
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«Начал работать скоростной катамаран «Грифон», вместительность – 120 человек», – говорится в сообщении.

Катамаран будет курсировать каждый день, а билеты можно купить за неделю. На борт не пустят без паспорта или свидетельства о рождении. Зато можно с животными, но они должны быть в переносках.

Зимой «Грифон» был недоступен из-за штормов. Судно будет курсировать по октябрь, затем начнется снова перерыв.

После 15 мая между городами запустят скоростной теплоход «Комета».

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