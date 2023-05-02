Между курортами Кубани запустили морское такси: что нужно знать туристам
Между Сочи, Новороссийском и Геленджиком возобновлено транспортное сообщение. Об этом сообщает перевозчик.
«Начал работать скоростной катамаран «Грифон», вместительность – 120 человек», – говорится в сообщении.
Катамаран будет курсировать каждый день, а билеты можно купить за неделю. На борт не пустят без паспорта или свидетельства о рождении. Зато можно с животными, но они должны быть в переносках.
Зимой «Грифон» был недоступен из-за штормов. Судно будет курсировать по октябрь, затем начнется снова перерыв.
После 15 мая между городами запустят скоростной теплоход «Комета».