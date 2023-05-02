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Рекордное число альпинистов покоряют Эверест в 2023 году

Рекордное число альпинистов - 466 спортсменов из 65 стран - покоряют весной 2023 года высочайший в мире горный пик Эверест (Джомолунгма, 8 848 м). Об этом сообщает во вторник газета The Himalayan Times.

Рекордное число альпинистов покоряют Эверест в 2023 году
© Unsplash

По статистике Департамента туризма Непала, это самое большое число альпинистов, которые в один сезон совершают восхождения на Эверест за 70 лет, прошедших со времени, когда непальский шерпа Тенцинг Норгей и австралиец Эдмунд Хиллари 29 мая 1953 года впервые успешно достигли вершины этого пика.

Власти Непала весной 2023 года предоставили разрешения на подъем на Эверест 96 альпинистам из Китая, 86 - из США, 40 - из Индии. Среди спортсменов из других стран, которым предстоит покорить эту вершину, 18 из России.

С 1953 года на Эверест поднялись около 7 тыс. альпинистов.

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