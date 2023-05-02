Возможные протесты в Турции не затронут туристов

«Это [протесты], скорее всего, коснется мегаполисов — Стамбула, Анкары, а те места отдыха, которые интересуют россиян, — маленькие города, удаленные от политических событий, деревни, много курортов — находятся в отдаленных местах. Поэтому думаю, что особых угроз нет. Если только дело не дойдет до гражданской войны, но это совсем уже апокалиптичный сценарий. Но полиция будет обеспечивать безопасность, несмотря на жесткую политическую борьбу», — отметил политолог и востоковед Камран Гасанов.