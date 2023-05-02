Возможные протесты в Турции не затронут туристов

Эксперт Ниязбаев: возможные протесты в Турции в связи с президентскими выборами не затронут туристов
В Турции ближе к президентским выборам, которые пройдут 14 мая, и после них могут начаться протесты. Примерно в это же время в стране начинается туристический сезон. Эксперты рассказали Life, стоит ли россиянам отказаться от поездок в эту страну, опасаясь протестов.
Автор телеграм-канала «Повестка дня Турции» и турецкий эксперт Яшар Ниязбаев сказал, что в Стамбуле уже началась предвыборная активность, на улицах появились флаги и баннеры. Однако туристы, которые живут преимущественно в районе Султанахмет, не видят этой предвыборной активности, считает он. Эксперт добавил, что «в Турции туристы — отдельная категория людей, потому что их воспринимают как бизнес, это не коснется отдыхающих».
«Это [протесты], скорее всего, коснется мегаполисов — Стамбула, Анкары, а те места отдыха, которые интересуют россиян, — маленькие города, удаленные от политических событий, деревни, много курортов — находятся в отдаленных местах. Поэтому думаю, что особых угроз нет. Если только дело не дойдет до гражданской войны, но это совсем уже апокалиптичный сценарий. Но полиция будет обеспечивать безопасность, несмотря на жесткую политическую борьбу», — отметил политолог и востоковед Камран Гасанов.