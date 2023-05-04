Когда могут подешеветь туры в Турцию

Стоимость путевок из Москвы в Турцию может снизиться на четверть в случае увеличения рейсов, сообщила журналистам в кулуарах Кавказской инвестиционной выставки исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

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Она отметила, что индустрия рассчитывает, что появление «горящих» туров и среднерыночное снижение цены позволят оживить рынок.

В то же время глава АТОР отметила, что острой необходимости в таких емкостях по состоянию на конец весны из Москвы в Турцию не было.

Ломидзе уточнила, что туроператоры ждут информацию по тому, как будут распределены рейсы между городами России.

Россия и Турция договорились об увеличении объема воздушных перевозок: российские авиакомпании смогут выполнять более 720 рейсов между странами в неделю, турецкие – 629, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ в конце апреля.