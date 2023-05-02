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Россиянка побывала в «египетском Дубае» и была поражена размахом

В Египте строится город-курорт Новый Аламейн на берегу Средиземноморья. Он должен стать современным туристическим центром и составить конкуренцию популярным современным курортам Средиземноморского региона, пишет "Турпром". Россиянка посетила этот "египетский Дубай" и поразилась масштабам проекта.

Россиянка побывала в «египетском Дубае» и была поражена размахом
© Banki.loans

Город начали строить в 2018 году. Он находится в 120 км от Александрии. Размах строительства поразил путешественницу из РФ.

Сейчас уже готов квартал из шести небоскребов, торгового центра и ресторана, сделана 18-километровая набережная для прогулок и активного отдыха. Запланирована здесь и местная Венеция из малоэтажных вилл, соединенных сетью каналов.

Торговый центр квартала имеет роскошный интерьер и потолок в виде неба с облаками.

По всей видимости, через 2-3 года на берегу Средиземного моря Египта появится суперсовременный город-курорт.

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