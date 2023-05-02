Российских туристов поражает низкая стоимость продуктов в Турции

Российские туристы, приезжающие на отдых в Турцию, поражаются тому, как дешево там стоят продукты питания. В частности, на покупку большого количества вкусной и самой разнообразной еды в этой стране хватает всего 1 000 рублей, сообщает корреспондент портала PROkhab.ru.

© PROkhab.ru

Как пишет издание «Народные новости», огурцы и помидоры на обычном рынке в Турции стоят по 48 рублей за один килограмм, а за пучок салата придется отдать всего 20 рублей. Килограмм клубники в этой стране стоит 120 рублей, а ароматная национальная турецкая лепешка обойдется туристам в 25 рублей.