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Российских туристов поражает низкая стоимость продуктов в Турции

Российские туристы, приезжающие на отдых в Турцию, поражаются тому, как дешево там стоят продукты питания. В частности, на покупку большого количества вкусной и самой разнообразной еды в этой стране хватает всего 1 000 рублей, сообщает корреспондент портала PROkhab.ru.

Российских туристов поражает низкая стоимость продуктов в Турции
© PROkhab.ru

Как пишет издание «Народные новости», огурцы и помидоры на обычном рынке в Турции стоят по 48 рублей за один килограмм, а за пучок салата придется отдать всего 20 рублей. Килограмм клубники в этой стране стоит 120 рублей, а ароматная национальная турецкая лепешка обойдется туристам в 25 рублей.

Кроме того, баклажаны на местных курортах можно купить всего за 40 рублей за килограмм, а стоимость рыбы в Турции варьируется от 15 до 600 рублей за килограмм в зависимости вида этой рыбы.

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